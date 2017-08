Agentes de segurança fazem paralisação parcial em aeroporto de Barcelona

O pessoal encarregado dos controles de segurança no Aeroporto de Barcelona retomou nesta sexta-feira as paralisações parciais que podem criar novas filas de passageiros em um dos aeroportos mais movimentados da Europa. Os trabalhadores realizam quatro paralisações de uma hora nesta sexta-feira e no domingo, além de uma greve de 24 horas na segunda-feira.

O protesto, que começou no fim de semana passado, foi reiniciado após a maioria dos 350 funcionários reunidos em assembleia na quinta-feira rechaçar um aumento de 200 euros (US$ 235) mensais negociado pelo governo regional catalão e pela empresa de segurança Eulen.

LEIA TAMBÉM: Deputados devem apresentar orçamento dos EUA após recesso de 4 de julho

Nas últimas semanas, os passageiros que viajam de Barcelona sofreram com filas de várias horas para chegar à zona de embarque por causa da disputa trabalhista, que coincide com a alta temporada de férias no verão local. Fonte: Associated Press.