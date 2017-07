África do Sul: presidente do Parlamento adia votação de moção contra Jacob Zuma

A presidente do parlamento da África do Sul diz que os legisladores votarão uma moção de não-confiança no presidente Jacob Zuma no dia 8 de agosto.

O voto sobre Zuma, que enfrentou pedidos de demissão por causa de escândalos e problemas de corrupção, anteriormente estava agendado para 3 de agosto.

Mas o parlamento anunciou hoje que a presidente Baleka Mbete mudou a data porque uma reunião do gabinete está marcada para uma data próxima do dia definido previamente para a votação. Mbete ainda não decidiu se a votação será realizada por voto secreto.