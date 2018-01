Advogado de Trump teria pago US$ 130 mil por silêncio de atriz pornô

Foto: U.S. Air Force Tech. Sgt. Brigitte N. Brantley

Michael Cohen, advogado pessoal do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pagou US$ 130 mil a uma atriz de filmes pornográficos para que ela não divulgasse a informação de que teve relações com o líder americano em 2006, quando ele já estava casado com Melania. A informação foi divulgada na sexta-feira à noite pelo Wall Street Journal e pelo New York Times. Cohen negou as acusações.

De acordo com o relato das reportagens, Trump se encontrou com Stephanie Clifford, que usava o nome de Stormy Daniels nos filmes pornográficos, em um evento de golfe em 2006. No ano anterior, Trump se casou com a ex-modelo eslovena Melania Knauss.

LEIA TAMBÉM: Coreia do Norte diz que 'concluiu' programa nuclear e poderia atacar os EUA

No começo do segundo semestre de 2016, durante a campanha presidencial, Clifford iniciou conversas com a rede americana ABC News para contar detalhes envolvendo a relação dela com Trump. Porém, um mês antes do pleito do qual o empresário se tornou vencedor, a atriz recebeu os US$ 130 mil de Cohen para não dar a entrevista.