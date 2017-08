Advogado de Trump diz que não há motivos para presidente estar sob investigação

John Dowd, advogado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não há motivos para acreditar que o republicano esteja sob investigação federal, mesmo após uma reportagem do Wall Street Journal informar que o conselheiro especial Robert Mueller, que comanda as denúncias sobre a suposta interferência da Rússia nas eleições, esteja usando um grande júri como parte das investigações.

Em uma declaração à Associated Press nesta quinta-feira, Dowd afirmou que nenhuma informação divulgada pelo Wall Street Journal sugeria que Trump estava sob investigação.

Nesta quinta-feira, o jornal americano informou que Mueller estava usando um grande júri no caso. O grande júri, que teria começado o trabalho nas últimas semanas, é um sinal de que as investigações de Mueller devem avançar nos próximos meses. O porta-voz de Mueller, Joshua Stueve, se recusou a comentar o assunto. Grandes júris são ferramentas de investigação que permitem que procuradores exijam documentos, intimem testemunhas e entrem com acusações, caso haja evidência de crime.