Adolescente é sentenciada a 6 anos por ataque contra policial na Alemanha

Uma adolescente de 16 anos que jurou fidelidade ao Estado Islâmico foi sentenciada a seis anos em um centro de detenção juvenil por esfaquear e ferir com gravidade um policial alemão em fevereiro passado. A jovem, identificada como Safia S., foi considerada culpada por tentativa de homicídio e por apoiar uma organização terrorista estrangeira, afirmou o tribunal regional de Celle.

A jovem tinha 15 quando esfaqueou um policial federal no pescoço. O julgamento era visto como um teste da capacidade alemã de lidar com o crescente número de menores radicalizados em sua grande comunidade muçulmana. O tribunal disse que dados do celular da garota mostraram que ela realizou o ataque em apoio ao Estado Islâmico, tratando-se portanto de um ato de terrorismo. O advogado dela, Mutlu Günal, disse que apelará da decisão. Safia S. nasceu e foi criada na Alemanha, de uma mãe marroquina e pai alemão que tem nacionalidade dos dois países.

Promotores disseram durante o julgamento que ela abraçou a ideologia extremista do Estado Islâmico por volta de novembro de 2015. Agentes de segurança apontaram, porém, que a criação rígida da garota no islamismo certamente contribuiu para sua radicalização. Ela viajou em janeiro passado para a Turquia para tentar entrar no Estado Islâmico na Síria, mas foi impedida pela mãe, que a levou de volta à Alemanha, segundo os promotores. Fonte: Dow Jones Newswires.