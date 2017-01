O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, vai trabalhar para desfazer os programas que marcaram o governo de Barack Obama assim que assumir o cargo, afirmou hoje o seu vice, Mike Pence. Foto: Divulgação

Em 20 de janeiro, Trump irá utilizar através de ordens executivas para reverter programas de saúde e outras políticas, continuou.

Os comentários de Pence foram ecoados pelo deputado republicano Chris Collins, de Nova York, e Ann Wagner, do Missouri, que mencionaram especificamente o Obamacare. A popularmente chamada Obamacare é uma lei federal que garante que os americanos tenham acesso a serviços de saúde, principalmente em casos de emergência. Eles não disseram, no entanto, quais pontos do programa de quase 7 anos de vida. Fonte: Dow Jones Newswires.