Trump respeita posições da Ford, diz presidente da montadora

O presidente da Ford Motor, Bill Ford, afirmou que teve discussões substanciais com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre uma diversidade de tópicos cruciais sobre a indústria de automóveis, incluindo políticas relacionadas com comércio, impostos corporativos e câmbio. “Eu o achei muito informado e respeitoso sobre nossas posições”, disse Ford para repórteres durante uma conferência do setor em Detroit. Foto: Divulgação

Ford afirmou que não conversou com Trump desde a semana passada, logo antes de a empresa anunciar o cancelamento dos planos de investimento de US$ 1,6 bilhão em uma nova fábrica no México, transferindo a produção dos veículos para outra planta. Simultaneamente, a montadora anunciou que iria investir US$ 700 milhões na ampliação da capacidade de uma instalação em Michigan para automóveis elétricos.

LEIA TAMBÉM: Navio da marinha dos EUA dispara tiros de advertência contra embarcações do Irã

Questionado se Trump teve um papel exagerado ao ditar a estratégia corporativa, Ford negou. A decisão de cancelar o investimento na planta do México foi baseada em negócios, afirmou. “Nós sempre faremos a decisão certa para os negócios da Ford”. Fonte: Dow Jones Newswires.