Trump promete ajudar pequenas empresas em encontro com líderes

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu ajudar os pequenos empresários americanos, garantindo a eles condições mais “justas” de concorrência com as grandes empresas.

Em encontro com líderes de pequenas empresas na Casa Branca, Trump afirmou que vai rever a regulação do segmento, com o objetivo de facilitar a dinâmica de negócios. “A regulação tem sido pior para os pequenos negócios que para os grandes”, afirmou.

Segundo o presidente americano, “os pequenos empresários são grande parte do sucesso econômico dos EUA”. “Vamos fazer a vida dos pequenos empresários mais simples”, reforçou.