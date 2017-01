‘Se não for pagar por muro, pode cancelar reunião’, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o México, em seu perfil no Twitter, e afirmou que o vizinho deveria cancelar a próxima reunião entre os líderes dos dois países caso os mexicanos não queiram pagar pelo muro que Trump pretende construir na fronteira sul dos EUA.

“Os EUA têm um déficit comercial de US$ 60 bilhões com o México. Trata-se de um acordo unilateral desde o início do Nafta, com um número enorme de empregos e empresas perdidas. Se o México não está disposto a pagar pelo muro, que é um mal necessário, então seria melhor cancelar a próxima reunião”, afirmou Trump.

Trump e o presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, têm uma reunião marcada para a próxima terça-feira, 31 de janeiro.

