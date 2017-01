Theresa May anuncia visita a Trump após a posse de 20 de janeiro

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, afirmou hoje que irá visitar Donald Trump em Washington nas semanas após a posse do republicano, em 20 de janeiro.

May não deu data para o encontro. Parte da equipe de May se encontrou com membros da equipe de transição de Trump no mês passado.

O predecessor de May, David Cameron, se encontrou com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, em março de 2012, dois meses após a segunda posse do democrata.

Com a saída da União Europeia, autoridades britânicas pretendem estreitar os laços econômicos com os EUA. Os esforços de May, no entanto, são prejudicados pela relação de Trump com o ex-líder do partido de Independência do Reino Unido (UKIP), Nigel Farage. Um dos principais nomes da campanha que resultou no Brexit, Farage foi o primeiro político britânico a se encontrar com o republicano após as eleições de 8 de novembro. Fonte: Dow Jones Newswires.