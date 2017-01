SeaWorld anuncia morte de Tilikum, orca que matou treinadora em 2010

O parque SeaWorld anunciou nesta sexta-feira que a orca Tilikum, responsável pela morte de sua treinadora em 2010, faleceu nesta manhã. A causa da morte será determinada após a necrópsia, porém o animal enfrentava uma série de problemas crônicos de saúde, incluindo uma infecção bacteriana grave no pulmão. Foto: Divulgação/SeaWorld

A orca tinha cerca de 36 anos de idade, era um pouco mais velha que baleias do sexo masculino da mesma região de onde era originária. Ela vivia no SeaWorld há 25, transferida do parque Sealand of the Pacific, no Canadá. SeaWorld agora cuida de 22 orcas, nos parques localizados em Orlando, San Antonio e San Diego.

Em nota, a instituição informou que “a vida de Tilikum vai sempre estar indissoluvelmente conectada com a perda de nossa querida amiga e colega, Dawn Brancheau. Enquanto todos experimentamos profunda tristeza por essa perda, continuamos a oferecer a Tilikum o melhor cuidado possível, a cada dia, dos maiores especialistas em mamíferos marinhos do país”.

Brancheau era uma das mais experientes treinadoras da SeaWorld. A mulher, de 40 anos, morreu depois que o animal a puxou para dentro do tanque durante um show. Por conta do comportamento agressivo de Tilikum, as equipes de socorro não conseguiram mergulhar para salvá-la e o acidente foi testemunhado por pessoas do público após o espetáculo. Depois do acidente, o parque anunciou novas medidas de segurança.