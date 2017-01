Polícia e manifestantes entram em confronto em Washington

A polícia entrou em confronto com manifestantes anti-Trump em Washington, no momento em que o novo presidente dos Estados Unidos se prepara para o desfile presidencial. Mais de 90 pessoas foram detidas pelas autoridades.

Os protestos ocorrem há algumas quadras do local aonde deve começar o desfile, e, segundo informações da CNN, os manifestantes pretendem seguir a rota do evento. A polícia lançou bombas de gás lacrimogêneo e spray de pimenta nos manifestantes, que gritam palavras de ordem contra as autoridades como “Não à Trump, não ao KKK, não aos EUA fascista”.

Segundo informações do The Guardian, a polícia formou uma linha de contenção ao redor de uma rua que fica há algumas quadras da rota que Trump deve fazer no desfile, do Capitólio até a Casa Branca.