Casa Branca suprime versão em espanhol de site após posse de Trump

Foto: Reprodução

O endereço eletrônico da Casa Branca não tem mais uma versão em espanhol, criada em 2012 pelo governo de Barack Obama para o público hispânico do país.

A mudança aconteceu momentos depois da posse do presidente Donald Trump, na última sexta-feira, em uma reformulação que também significou a retirada de outras sessões, como mudanças climáticas, direitos civis e da comunidade LGBT.

A versão em espanhol continua catalogada pelo Google e aparece quando se faz a procura no mecanismo de pesquisa. No entanto, ao clicar no endereço www.whitehouse.gov/espanol/, o internauta é enviado a uma página de erro com os dizeres: “Desculpe, a página que você procura não pôde ser encontrada”.

Ela ainda pode ser vista no endereço obamawhitehouse.archives.gov/, que contém os arquivos do site sob a gestão de Obama.