Ataque em aeroporto mata ao menos 4 pessoas

Foto: Taimy Alvarez / Associated Press / Estadão Conteúdo

O ataque a tiros ocorrido no aeroporto de Fort Lauderdale, na Flórida, deixou pelo menos quatro mortos e nove feridos, segundo uma autoridade do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. Já uma autoridade do setor de segurança, não nomeada, confirmou à rede CNN que há cinco mortes confirmadas e oito feridos.

A rede ABC também diz que autoridades citaram cinco mortes, citando o escritório do xerife do condado de Broward. Um suspeito de ser o autor dos disparos foi detido, segundo autoridades.

Em sua conta no Twitter, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, diz estar monitorando a “terrível situação” na Flórida e que falou há pouco com o governador Rick Scott. “Pensamentos e orações para todos. Fiquem em segurança!”, escreveu Trump.