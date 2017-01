Ao menos 9 pessoas foram feridas em tiroteio em aeroporto na Flórida

Tiros foram disparados no Aeroporto Internacional Fort Lauderdale, na Flórida, na tarde desta sexta-feira. Segundo a rede de TV americana CNN, ao menos nove pessoas ficaram feridas. Já a NBC News disse que uma pessoa morreu.

Ainda de acordo com a NBC News, um atirador está sob custódia da polícia. Ainda não está claro se o tiroteio ocorreu dentro de um terminal do aeroporto, mas um grupo de pessoas estava na pista do aeroporto. O acesso a Fort Lauderdale foi bloqueado pela polícia.

O ex-secretário de imprensa da Casa Branca Ari Fleischer publicou em seu Twitter que estava no aeroporto no momento do tiroteio que “todo mundo está correndo”. Pouco depois, Fleischer disse que “tudo parece mais calmo”.