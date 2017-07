Zurich investirá R$ 500 milhões no terminal de passageiros de Florianópolis

O País é “chave” para os investimentos da Zurich, que está disposta a fazer mais investimentos que estejam alinhados com sua estratégia. Por isso, ele não descartou a possibilidade de investir no aeroporto de Viracopos (SP), que corre o risco de ser devolvido ao governo. “E certamente estaremos olhando a próxima rodada”, afirmou, referindo-se às novas concessões de aeroportos que o governo pretende anunciar.

A suíça Zurich, que arrematou o aeroporto de Florianópolis, vai investir R$ 500 milhões nos próximos 26 meses no terminal de passageiros. “Já estamos trabalhando no desenho”, disse nesta quinta-feira, 27, o diretor de Investimentos da operadora, Martin Fernandez. Ele disse que a intenção é aplicar o máximo de tecnologia para dar maior conforto aos passageiros.

O executivo informou ainda que não está negociando mudanças na estrutura de taxas de Confins (MG), outro aeroporto do qual a operadora é sócia. Ele respondia a uma pergunta sobre se estaria em negociação uma repactuação do pagamento de taxas de outorga, como aconteceu com o aeroporto de Galeão (RJ), leiloado na mesma rodada.