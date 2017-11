Zap e Viva Real anunciam união de operações

Os sites de busca de imóveis na internet Zap e Viva Real anunciaram na sexta-feira (17) a união de suas operações, criando o grupo Zap Viva Real, que também concentrará as marcas Geoimovel, sua house e DataZap. O novo grupo vai concentrar sites que hoje reúnem cerca de 40 milhões de visitas por mês e 7 milhões de anúncios.

O valor do acordo não foi revelado. O Grupo Globo, dono do Zap, foi assessorado na operação pela Allen & Company, enquanto a Lion Tree Advisors auxiliou a Viva Real. De acordo com comunicado conjunto divulgado, as partes decidiram que todas as marcas continuarão a atuar de forma separada e, por enquanto, as estruturas operacionais e políticas de preço atuais serão mantidas.

A fusão foi motivada pelo fato de os dois sites serem complementares. Lucas Vargas, presidente da Viva Real – que assumirá o comando do Zap Viva Real – afirmou, em nota, que o grupo passará a unir o relacionamento da Viva Real com os corretores de imóveis ao conhecimento de marca e à inteligência de mercado que o Zap concentra. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.