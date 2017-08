Votações da revisão da meta e TLP são adiadas para esta quarta-feira

A votação do projeto de lei de revisão das metas fiscais de 2017 e 2018 só acontecerá em sessão do Congresso Nacional nesta quarta-feira, 30, informou nesta noite de terça-feira, 29, o presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira (PMDB-CE), a lideranças partidárias e parlamentares.

Segundo o deputado Cacá Leão (PP-BA), um dos que conversaram com o peemedebista, Eunício disse que encerrará a sessão do Congresso desta terça-feira após a votação de mais dois vetos, em razão do baixo quórum. Com isso, abrirá espaço para que a revisão das metas seja votada ainda hoje na Comissão Mista de Orçamento (CMO).

A sessão do Congresso Nacional desta quarta-feira, ainda sem horário marcado, começará com a análise dos vetos presidenciais que não foram analisados nesta terça-feira. Somente após concluir a votação de todos os vetos é que a revisão das metas fiscais deste ano e de 2018 será apreciada no plenário.