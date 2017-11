Volume de lançamentos de 2017 será menor do que em 2016, diz Gafisa

A Gafisa reduzirá o volume de lançamentos imobiliários em 2017 frente a 2016, segundo antecipou o diretor presidente da incorporadora, Sandro Gamba. No último ano, os projetos da companhia totalizaram R$ 920 milhões em valor geral de vendas (VGV). Neste ano, os lançamentos chegaram a R$ 464 milhões, sendo que todos os três empreendimentos do ano foram anunciados no terceiro trimestre.

“O volume de lançamentos deste ano será menor do que no ano anterior. Vamos lançar novos projetos no quatro trimestre, mas não no mesmo volume do terceiro trimestre”, disse nesta sexta-feira, 10, o executivo, durante teleconferência com investidores e analistas.

Na sua avaliação, há sinais de melhora nos principais indicadores macroeconômicos, o que tende a ajudar o reaquecimento gradual do mercado imobiliário. No entanto, o cenário ainda inspira cautela, de modo que a companhia estará mais concentrada na venda dos estoques.