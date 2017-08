Volta do PIB está contratada; a questão é ‘quando’ e não ‘se’, diz Trabuco

De acordo com Trabuco, a visão do Bradesco para a economia brasileira é “extremamente auspiciosa”, mas não há “otimismo ululante”. “Enxergamos a potencialidade e o PIB do Brasil. O País tem gaps de infraestrutura e de investimento e vai reflorescer em algum momento”, acrescentou o presidente do Bradesco.

O presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, afirmou nesta quinta-feira, 24, que a volta do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro está contratada. “A questão é quando e não se”, afirmou ele, durante reunião com analistas e investidores.

Apesar dos três anos de recessão do Brasil, o presidente do Bradesco vê o País saindo desse período com rota de eficiência e competitividade. “Esses três anos de recessão brasileira foram teste real de estresse para o banco e para o sistema”, disse ele, acrescentando que o regime reagiu bem e que o banco segue preparado para capturar os melhores momentos da economia brasileira.

Brandão

O presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Lázaro de Mello Brandão, afirmou que o ambiente no Brasil é “favorável” e “otimista”. “O País passou por transformação social e econômica que implica reformulações”, afirmou ele na mesma reunião com analistas e investidores, nesta tarde.

De acordo com Brandão, a estratégia do banco evidencia caminho certo para crescer em ciclo de recuperação do País.