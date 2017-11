Venezuela fará reunião com credores externos na segunda-feira

O encontro entre os detentores de bônus, executivos da petroleira e membros do governo vai ocorrer no Palácio Blanco em Caracas, a partir das 16h (de Brasília, 14h local). A reunião será mediada pela CP Capital Securities, empresa de serviço financeiro responsável pela reestruturação da dívida venezuelana.

O comunicado foi postado neste sábado no perfil no Twitter do ministro de Economia e Finanças do país, Simón Zerpa Delgado.

“Seguindo as instruções do presidente Nicolás Maduro, informamos que a reunião da CP para renegociar os termos da dívida externa da República e da PdVSA com os detentores de dívida”, diz o comunicado postado por Zerpa.

No dia 3 de novembro, o governo Maduro criou uma comissão presidencial para renegociar a dívida, que, segundo analistas, corre o risco de não ser quitada. Desde essa data, as autoridades têm procurado os detentores de bônus externos do país e da PdVSA para oferecer um novo contrato.

Na quarta-feira, a Venezuela e a Rússia chegaram a um acordo para a reestruturação da dívida que o país sul-americano tem com Moscou.

Na sexta-feira, a também estatal Corpoelec entrou em default por não cumprir o pagamento de um bônus de US$ 650 milhões.

A consultoria Capital Economics alertou no começo da semana que o default da Venezuela e da PdVSA poderia ocorrer em breve. Somados, os cupons que as duas instituições devem pagar nos próximos dias chegam a US$ 500 milhões.