Vendas no varejo estão 8,6% abaixo do nível recorde de outubro de 2014, diz IBGE

As vendas do comércio varejista ainda estão longe de alcançar o pico registrado em anos anteriores, mas já mostraram recuperação importante em 2017, avaliou Isabella Nunes, gerente na Coordenação de Serviços e Comércio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O volume vendido pelo varejo está 8,6% abaixo do nível recorde alcançado em outubro de 2014, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Comércio. No varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção, as vendas estão 14,3% aquém do pico registrado em agosto de 2012.

“A recuperação observada em 2017 ainda não anula perdas importantes do passado. Mas o varejo mostra uma recuperação importante com certeza”, resumiu Isabella.