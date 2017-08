Vendas do varejo paulista voltam a crescer após 30 meses, diz ACSP

As vendas do varejo paulista cresceram 0,8% em junho, na comparação com o mesmo período de 2016, conforme pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 28, pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP). Esse é o primeiro crescimento registrado pelo levantamento na comparação interanual em 30 meses. O desempenho também permitiu que as vendas do setor no Estado fechassem o primeiro semestre com leve crescimento de 0,3% frente aos seis primeiros seis meses do ano passado.

“As quedas vinham diminuindo mês a mês e o varejo paulista chegou à estabilidade, confirmando a recuperação do setor”, diz Alencar Burti, presidente da ACSP, apontando a uma tendência de crescimento mais vigoroso das vendas nos últimos quatro meses do ano.

O resultado é atribuído aos efeitos positivos sobre a renda e as condições de crédito causados pela queda tanto da inflação quanto dos juros, além do estímulo ao consumo provocado pelos saques de recursos que estavam depositados em contas inativas do FGTS.