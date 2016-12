Vendas de Natal recuam 4%, segunda maior queda medida pela Serasa

As vendas do varejo de todo o País durante a semana passada (18 a 24 de dezembro) caíram 4% na comparação com o mesmo período de 2015, informou nesta segunda-feira, 26, a Serasa Experian em seu balanço sobre o movimento nas lojas durante os dias que antecederam o Natal deste ano.

Foi a segunda maior queda das vendas de Natal medida pelo indicador, criado em 2003 e que já vinha de duas quedas consecutivas: 6,4% em 2015 e 1,7% em 2014.

Só na cidade de São Paulo as vendas caíram 4,5% na semana passada, comparativamente a igual período de 2015. Para a Serasa Experian, o resultado reflete a alta do desemprego, o crédito caro e a baixa confiança do consumidor.

O indicador é medido com base nas consultas que os lojistas fazem ao banco de dados da Serasa antes de efetuar uma venda.