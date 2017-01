Venda de veículos novos cai 20,2% em 2016 ante 2015, revela Anfavea

A venda de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus no mercado brasileiro caiu 20,2% no ano passado em relação a 2015, divulgou nesta quinta-feira, 5, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Foram vendidas 2,05 milhões de unidades no País. Só em dezembro, as vendas somaram 204.329 unidades, alta de 14,7% ante novembro, mas recuo de 10,3% em comparação com dezembro do ano anterior.

Contando apenas automóveis e comerciais leves, as vendas de 2016 chegaram a 1,988 milhão de unidades, baixa de 19,8% em relação a 2015. Em dezembro, a comercialização nos dois segmentos chegou a 199.211 unidades, crescimento de 14,7% em relação a novembro, porém recuo de 9,8% em comparação com igual mês do ano anterior.

A venda de caminhões, por sua vez, caiu 29,4% em 2016 ante 2015, ao totalizar 50.562 unidades. Somente em dezembro, foram 4.451 unidades, expansão de 17,1% ante novembro, mas baixa de 20,8% sobre igual mês do ano anterior.

No caso dos ônibus, foram vendidas 11.162 unidades no ano passado, baixa de 33,5% na comparação com 2015. Em dezembro, houve alta de 9,3% em relação a novembro, com 667 unidades. Na comparação com dezembro de 2015, a retração foi de 48,6%.

Exportações

As exportações em valores de veículos e máquinas agrícolas somaram US$ 10,664 bilhões em 2016, alta de 1,6% em comparação com 2015, segundo a Anfavea. Só em dezembro, as vendas externas atingiram US$ 928,8 milhões, baixa de 14,2% em relação a novembro, mas alta de 13,8% sobre igual mês do ano anterior.

No ano, foram exportados 520.286 unidades de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, alta de 24,7% na comparação com 2015. Em dezembro, as vendas externas destes segmentos atingiram 62.941 unidades, expansão de 11% em relação a novembro e crescimento de 36,1% ante igual mês do ano anterior. Trata-se do maior volume mensal desde agosto de 2013. Para meses de dezembro, é o melhor da história.