Veja o que muda na declaração do imposto de renda 2018

Na última semana, a Receita Federal divulgou no Diário Oficial da União instrução normativa com novas regras para a declaração do Imposto de Renda 2018 – a que será entregue no ano que vem, com base na movimentação financeira do contribuinte em 2017.

Há, pelo menos, quatro pontos que alcançam muitos contribuintes: a inclusão de dependente em caso de pais separados; informações sobre despesas médicas que são dedutíveis do imposto; deduções sobre rendimentos do auxílio-doença; e isenção sobre envio de dinheiro ao Exterior para despesas com educação e tratamento médico.

As medidas têm muito mais função explicativa para padronização de entendimento, sem trazer grandes alterações à vida do contribuinte. As normas já vinham sendo publicadas no “Perguntão” da Receita Federal, um compilado com as principais dúvidas enviadas à Receita e repostas dos técnicos, sobre temas que nem sempre estão explicitados no manual de preenchimento da declaração.