Uso de recursos hídricos chega à Justiça

Assim que chegou ao Ministério Público de Cristalândia (TO), no ano passado, o promotor Francisco Brandes Junior começou a receber denúncias sobre a retirada de água da Bacia do Rio Formoso, que pertence à do Araguaia. Bancos de areia que não existiam começaram a se formar, a pesca diminuíra, quelônios, botos e peixes precisavam ser resgatados.

Algumas cidades, como Pium, tinham dificuldade na captação de água para o uso dos moradores. Alguns produtores brigavam entre si. A solução foi suspender a retirada da água, demanda acatada pela Justiça e, aparentemente, atendida pelos agricultores. “Havia 150 bombas nas fazendas, estruturas grandes captando de um rio de médio porte.”

O simples impedimento da captação, porém, não é uma alternativa permanente, como o próprio Brandes Junior reconhece. Com a expansão do agronegócio em larga escala, os indicadores econômicos de Lagoa da Confusão deram um salto. De acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil, a cidade fundada em 1993 viu seu Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) subir 30% entre 2000 e 2010, ano do último dado disponível.