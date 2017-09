Usina opera com apenas uma turbina

Uma cascata de sete hidrelétricas se alimenta diretamente do fluxo que sai do reservatório de Serra da Mesa. A viagem das águas começa no Alto do Rio Tocantins, em Goiás, e avança rumo ao norte do Brasil, cortando os Estados do Tocantins, Maranhão e Pará. São mais de 2,4 mil quilômetros de travessia até desembocar no golfo amazônico, entre Belém e a Ilha de Marajó, no Atlântico.

Serra da Mesa, Cana Brava, São Salvador, Peixe Angical, Luiz Eduardo Magalhães, Estreito, Tucuruí. São 12.780 megawatts de potência instalada à espera das águas do reservatório-mãe, energia equivalente à das usinas de Belo Monte e Teles Pires juntas. No mapa energético, portanto, a barragem do Cerrado tem papel central. E aí está a confusão.

A situação alarmante de Serra da Mesa levou a Agência Nacional de Águas (ANA) a defender que a prioridade máxima na administração das águas do Tocantins seja a segurança hídrica, ou seja, a garantia do consumo humano e da irrigação, em vez da geração de energia elétrica. Da mesma forma que já faz com a gestão do Rio São Francisco, que também agoniza com a seca, a ANA defende uma ação permanente de controle da água no gigante do Cerrado, e não apenas em fases mais críticas atravessadas pela bacia.