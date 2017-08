Trabuco: retomada do crédito depende de volta do PIB e da taxa de investimento

A retomada de crédito no Brasil dependerá da volta da trajetória de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e da taxa de investimento, na opinião do presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi. A trajetória de queda dos empréstimos, conforme mostraram os dados do Banco Central publicados nesta quinta-feira, 24, reflete, de acordo com o executivo, o movimento de reperfilamento que as instituições financeiras fizeram em suas carteiras de crédito.

“As privatizações e licitações serão motor do crédito. A retomada do PIB brasileiro é um processo gradativo, mas só vai gerar emprego se fizermos investimento em infraestrutura”, afirmou Trabuco, em conversa com jornalistas, após reunião com analistas e investidores. “No final de 2017 e começo de 2018, esperamos aumento de volume de crédito, que será gradativo”, acrescentou.

Do lado das empresas, o presidente do Bradesco afirmou que a retomada do crédito vai depender da ‘bancabilidade’ das pessoas jurídicas. Afirmou ainda que as renegociações de crédito foram feitas com reforço de garantias e que todos os problemas de inadimplência no ambiente corporativo já foram mapeados.