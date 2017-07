Total é a primeira empresa do ocidente a investir no Irã após fim de sanções

A companhia francesa Total deve assinar amanhã (03) um acordo para investir US$ 1 bilhão em um gigantesco campo de gás iraniano, marcando o primeiro grande investimento em anos por uma empresa ocidental no setor de petróleo do Irã.

A Total será a operadora líder, em parceria com a China National Petroleum e a Petropars do Irã, para desenvolver o South Pars – um campo de gás sob o Golfo Pérsico que é um dos maiores do mundo. O ministério do petróleo do Irã disse que o contrato será assinado nesta segunda-feira.

Este é o primeiro acordo de investimento de um país ocidental no Irã desde que as sanções ocidentais sobre seu programa nuclear foram levantadas. O acordo vai culminar meses de negociações, depois que a Total assinou um acordo preliminar de US $ 4,8 bilhões para desenvolver o projeto no final do ano passado.