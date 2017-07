Tesouro não vê elementos para desacreditar realização de leilões no fim do ano

A secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, disse não ter elementos para “desacreditar” a realização dos leilões de energia e óleo e gás previstos para o fim do ano. A secretária admitiu que o fato de os leilões ocorrerem no fim do ano é fator de “observação e risco”, como apontou parecer do Tribunal de Contas da União (TCU), mas que os indícios são de que ocorrerão.

A secretária também acredita em uma decisão favorável em relação à devolução de hidrelétricas da Cemig cujas concessões venceram e o governo pretende relicitar em setembro. A questão será analisada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na volta do recesso, em agosto.

Fies

Ana Paula afirmou que o Novo Fies não trará o risco de inadimplência para o Tesouro. No primeiro semestre, o governo precisou registrar uma despesa primária de R$ 2,6 bilhões com o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

O Tesouro já havia informado na semana passada que passará a reconhecer o risco de calote nos contratos do Fies no resultado primário do governo central. Na prática, a medida vai aumentar a contabilização de despesas do governo justamente no momento em que a área econômica tem dificuldades para buscar receitas e cumprir a meta fiscal deste ano, de déficit de R$ 139 bilhões.

“Criamos um método comum entre Tesouro e Banco Central e passamos a contabilizar fluxos semelhantes. A metodologia seguiu melhores padrões internacionais”, afirmou Ana Paula. A secretária disse ainda que o governo está trabalhando para reduzir a conta de subsídios paga pela União.

Rio

A secretária do Tesouro Nacional afirmou ainda que o decreto que regulamentará a lei do Regime de Recuperação Fiscal (RRF) já foi finalizado pelo Ministério da Fazenda há duas semanas e está sendo discutido pela área jurídica do governo. “A análise está sendo feita conjuntamente com a Casa Civil, só faltam questões jurídicas, sem muito relevo”, afirmou.

Sem a publicação do decreto, o Estado do Rio de Janeiro não pode solicitar formalmente a adesão ao RRF e obter todos os benefícios da recuperação (embora o Supremo Tribunal Federal já tenha concedido liminar suspendendo o pagamento das dívidas pelo Estado).

O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, havia informado no início do mês que o decreto logo seria enviado à Casa Civil. Na terça-feira, 25, no entanto, a pasta disse via assessoria de imprensa ainda não ter recebido a minuta.

“Vamos enviar decreto sobre o Rio no prazo combinado, assim que chegarmos a bom termo. Estamos ganhando tempo em uma discussão agora”, afirmou Ana Paula.