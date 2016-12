Tesouro autoriza emissão de R$ 94,999 bilhões em títulos em favor do BC

O Tesouro Nacional, por meio da Portaria nº 853, publicada nesta terça-feira. 27, no Diário Oficial da União, autorizou a emissão de 61.437.383 títulos públicos, no valor de R$ 94,999 bilhões, em favor do Banco Central.

De acordo com o Tesouro, a emissão destina-se ao pagamento parcial do resultado financeiro das operações do BC com reservas e derivativos cambiais referentes ao primeiro semestre de 2016.

Pelos dados do BC, divulgados em julho, os lucros com swaps cambiais somaram R$ 71,331 bilhões pelo resultado caixa no primeiro semestre e R$ 78,050 bilhões pelo conceito de competência.

Por outro lado, a rentabilidade das reservas internacionais no período ficou negativa em R$ 225,025 bilhões no primeiro semestre, com resultado líquido negativo em R$ 254,657 bilhões e operações cambiais também negativas de R$ 176,607 bilhões.