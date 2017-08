Termina a reunião de Temer com ministros no Planalto

Terminou neste início de tarde de segunda-feira, 14, a reunião do presidente Michel Temer com ministros no Palácio do Planalto. No momento, Temer está reunido apenas com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha.

De acordo com a agenda atualizada pelo Planalto, às 10 horas, além dos ministros Henrique Meirelles (Fazenda), Fernando Coelho Filho (Minas e Energia); Dyogo Oliveira (Planejamento); Moreira Franco (Secretaria-Geral da Presidência); Antônio Imbassahy (Secretaria de Governo), também estiveram no encontro o ministro Sergio Etchegoyen, do Gabinete de Segurança Institucional e o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Junior.

Por volta do meio-dia, Padilha e a ministra da Advocacia-Geral da União, Grace Mendonça, estiveram com o presidente, em uma reunião paralela à da equipe econômica. Grace ainda almoçou com o presidente e os demais ministros, mas também já deixou o Planalto.