Temer: quando há queda de inflação, também cai arrecadação

O presidente Michel Temer defendeu nesta quarta-feira, 16, a mudança da meta para o déficit primário do setor público deste ano e do próximo para R$ 159 bilhões, anunciada na terça-feira, 15, pela equipe econômica.

“Ontem (terça-feira), após três, quatro dias de discussão, os ministros Meirelles (Fazenda) e Dyogo (Planejamento) anunciaram a nova meta, que ficou nos mesmos R$ 159 bilhões do ano passado”, minimizou.

Apesar da revisão para cima do déficit para este e o próximo ano, o presidente salientou que houve também anúncios no sentido contrário, como o corte de 60 mil cargos do serviço público federal e o adiamento do reajuste de várias categorias do serviço público. Ele ponderou ainda que, “se inflação cai, o salário vale mais”.

O presidente disse ainda que, com as medidas anunciadas ontem foi possível barrar um aumento de impostos, como setores do próprio governo chegaram a cogitar nas últimas semanas. “Confesso que sempre tive resistência a aumentar impostos para qualquer categoria”, declarou.

No evento, o presidente procurou reiterar o compromisso do governo em recuperar as contas públicas, bem como o de aprovar as reformas da Previdência e tributária. No caso da reforma política, continuou, o tema vem sendo tocado pelo Congresso. “O Legislativo é parceiro”, ressaltou. “Trabalhamos juntos para governar juntos.”