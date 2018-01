Temer participará do Fórum Econômico de Davos

O presidente da República, Michel Temer, irá participar do Forum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, que acontece na semana do dia 22 deste mês. A informação foi confirmada nesta sexta-feira, 12, por sua assessoria de imprensa.

Temer passou por três procedimentos cirúrgicos nos últimos meses e seu quadro de saúde inspirava certo cuidado nas últimas semanas.

Na quinta-feira, 11, no entanto, o presidente teve retorno médico com os doutores Roberto Kalil Filho e Miguel Srougi, no hospital Sírio Libanês, e a avaliação foi considerada positiva.