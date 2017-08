Temer indica Amanda Athayde ao cargo de superintendente-geral do Cade

O presidente Michel Temer encaminhou ao Senado Federal, para apreciação, o nome de Amanda Athayde para exercer o cargo de superintendente-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), órgão do Ministério da Justiça. Se aprovada pelos senadores, Amanda cumprirá mandato de 2 anos no cargo.

Também para o Cade, Temer indicou Walter de Agra Júnior para exercer o cargo de procurador-chefe da Procuradoria Federal Especializada junto ao órgão de defesa da concorrência. O mandato de Walter Júnior também será de 2 anos.

As duas indicações estão formalizadas em mensagens publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, dia 24. Para ocupar os cargos, eles serão sabatinados pelos parlamentares e precisam ter os nomes aprovados tanto em comissão quanto no plenário da Casa.