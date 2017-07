Temer erra no Twitter balanço de liberação de recursos do FGTS

O presidente Michel Temer usou o Twitter nesta segunda-feira, 3, para exaltar a antecipação do último lote de recursos das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), mas errou o valor total já liberado até agora. Em sua mensagem, o presidente diz que 22 milhões de trabalhadores já pegaram o seu dinheiro e que o montante total seria de R$ 37 milhões. O valor real, entretanto, de acordo com a Caixa, é de R$ 38,2 bilhões até o dia 28 de junho.

Segundo o banco, o valor equivale a 95,38% do total inicialmente previsto (R$ 40 bilhões) e aproximadamente 81% dos trabalhadores (27,7 milhões), nascidos entre janeiro e novembro, beneficiados pela Medida Provisória 763.

Preocupado em articular a base aliada para conseguir derrubar a denúncia apresentada pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e também dedicado a montar sua defesa na esfera jurídica, Temer usou o Twitter para tentar passar um ar de normalidade e otimismo. “A semana começa com uma boa notícia. A @Caixa Econômica Federal antecipou o pagamento do último lote das contas inativas do #FGTS”, escreveu Temer.