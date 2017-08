Temer envia ao Senado indicação de dois novos diretores para o Banco Central

O presidente Michel Temer enviou para a apreciação do Senado Federal a indicação de nomes para comandar duas diretorias do Banco Central. Trata-se de Paulo Sérgio Neves de Souza e de Maurício Costa de Moura. Os dois já são servidores do BC. Paulo Sérgio de Souza é o titular do Departamento de Supervisão Bancária (Desup), que fica em São Paulo, e Maurício de Moura é chefe de gabinete do presidente do BC, Ilan Goldfajn.

As indicações constam de mensagens divulgadas no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, dia 11. As publicações não informam as diretorias que deverão ser ocupadas pelos indicados, caso sejam aprovados no Senado. O Desup, chefiado por Paulo Sérgio de Souza, é vinculado à Diretoria de Fiscalização, cujo titular é Anthero de Moraes Meirelles.

LEIA TAMBÉM: China anuncia comitê para coordenar regulação financeira

Para assumir os novos cargos, Souza e Moura precisam ter seus nomes aprovados em comissão e no plenário do Senado. Na comissão, eles também passarão por uma sabatina.