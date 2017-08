Temer diz que saque de contas inativas foi ação ‘criativa’ e de ‘sucesso’

No dia que antecede a sessão que deve apreciar a denúncia contra ele por corrupção passiva, o presidente Michel Temer voltou a usar o recurso de vídeo para exaltar feitos do governo. Desta vez, o assunto escolhido foi a liberação das contas inativas do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS), que ele classificou como criativa.

No vídeo, Temer aproveitou para fazer um afago a sua equipe econômica, que chamou de “heróis”. Ao enaltecer a medida o presidente destacou novamente que sua preocupação central é com a retomada do emprego e disse que lutará por isso “até o ultimo dia do meu governo”.

Sem citar a situação política que vive, Temer afirmou apenas que terá força para enfrentar as “injustiças”. “Administrar um país é administrar prioridades e quando a prioridade é para os que mais precisam o dever cumprido fica prazeroso e nos da força para enfrentar outras injustiças”, disse, destacando que o Brasil “não pode, não deve e não vai parar”.