Temer diz que modelo de concessões está atraindo investidores

No dia seguinte ao governo anunciar a decisão e privatizar a Eletrobras, o presidente Michel Temer aproveitou o seu discurso durante cerimônia de abertura do Congresso AçoBrasil para defender os modelos de concessões e privatizações do governo. Foto: Beto Barata - PR

“Reformulamos o modelo de concessões para garantir marcos regulatório previsíveis e temos atraído investidores do Brasil e do mundo. Tiramos de lado qualquer visão ideológica”, disse, ressaltando que a Constituição determina uma interação entre a ação do poder público e da iniciativa privada. “Isso é fruto da evolução histórica da administração publica.”

LEIA TAMBÉM: Federação dos postos diz que aumento de imposto será repassado ao consumidor

Temer disse ainda que “os sucessivos ágios que o governo tem obtido nas concessões são prova da credibilidade que pouco a pouco vem se restaurando em nossa economia”.