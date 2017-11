Temer diz que governo irá aprovar reformas até o fim do ano

O presidente Michel Temer reafirmou nesta segunda-feira, 13, que o governo quer aprovar ainda este ano a reforma da Previdência e voltou a destacar que a proposta acabará com privilégios de servidores públicos. “Vamos completar essa fase reformista que adotamos no País durante esse governo, quem sabe ainda neste ano. Quem sabe, não, com toda certeza. Aqui a gente diz uma coisa e depois dizem que há dúvida. Não há dúvida. Nós vamos fazer a reforma previdenciária que é importante para o País e vamos desmistificar e desmentir certas coisas que disseram no começo”, afirmou o presidente, em cerimônia de entrega simbólica dos primeiros Cartões Reforma, para que famílias de baixa renda possam fazer melhorias em suas casas.

O presidente voltou a defender que a reforma da Previdência acabará com privilégios na hora de aposentar. “Não faz sentido os trabalhadores da iniciativa privada levarem um tempo mais longo para se aposentar e se aposentem com valor pequeno, enquanto servidores públicos se aposentam mais cedo e com valores estratosféricos. Estamos tendo coragem para fazer isso”, acrescentou.

Temer destacou que a proposta de reforma na Previdência não fará com que as pessoas não consigam se aposentar, lembrando que o projeto prevê uma regra de transição ao longo de 20 anos. “Ou seja, é uma reforma racional porque leva em conta os direitos daqueles que já estão em atividade”, alegou.