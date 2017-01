Temer diz que governo está no ‘caminho certo’ no combate à inflação

O presidente da República, Michel Temer, comemorou o fato de a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ter ficado em 6,29% no ano passado, abaixo do teto da meta. Na avaliação dele, isso mostra que a política adotada pelo governo está no caminho certo e tem dado resultados positivos.

“Hoje temos uma boa notícia sobre a inflação oficial”, afirmou Temer, em discurso na abertura de uma reunião sobre infraestrutura. “Ninguém esperava, no fim do ano, que se chegasse abaixo da meta estabelecida.”

Temer destacou ainda que as projeções para 2017 são de uma inflação mais baixa que a do ano passado. “A projeção para este ano é de uma redução ainda maior da inflação, para ficar, na verdade, no centro da meta. Penso que isso seja uma boa notícia que eu quero compartilhar com os colegas, amigos e ministros do setor de infraestrutura do governo”, disse. “Temos cumprido tudo aquilo que temos projetado.”

Obras

O presidente disse que o governo pretende retomar obras inacabadas, principalmente com pagamento remanescente em valores entre R$ 500 mil e R$ 10 milhões. “Mas vamos tratar de outras obras que ainda possam seguir adiante, além daquelas que já têm sequência natural”, disse.

