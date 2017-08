Temer diz que governo está modernizando e ‘reformulando’ o Brasil

Foto: Alan Santos - PR

Num discurso em que defendeu as reformas da Previdência, tributária e política – que, segundo ele, fecham o ciclo de reformas lançadas nos últimos 14 meses -, o presidente da República, Michel Temer, disse nesta terça-feira, 8, que seu governo está modernizando e “reformulando” o País.

Ao participar da cerimônia de abertura do congresso promovido pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), entidade que representa as concessionárias de veículos, o peemedebista voltou a salientar que seu governo é reformista, cuja agenda é tocada em conjunto com o poder Legislativo, “parceiro” do Executivo.

“Esse trabalho em conjunto nos permitiu chegar até aqui”, afirmou Temer. Direcionando-se ao governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), que também participou da solenidade e já manifestou interesse em disputar a corrida pelo Palácio do Planalto do ano que vem, Temer afirmou que o objetivo de seu governo é colocar o País de volta aos trilhos para seu sucessor.