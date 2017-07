Temer diz em vídeo que não está ocupado apenas com ‘pedras no caminho’

Ao comentar a viagem para a Alemanha, Temer destacou que vai se reunir com os presidentes do Brics e do G-20. “Viajo para fazer o que tenho feito durante todo meu governo: defender a abertura de novos mercados, a nossa economia e os interesses do País”, disse.

Durante o vídeo, Temer destacou diversos indicadores econômicos que foram divulgados nesta semana para dizer que o governo está cumprindo a “travessia” e que o País está em recuperação econômica. “A recuperação é inequívoca, o câmbio é competitivo, o Brasil é competitivo. Podem ter certeza, não estamos ocupados somente com as pedras no caminho. Estamos fazendo a tarefa de casa. Estamos fazendo a travessia”, disse o presidente.

Comentando a viagem para o G-20, o presidente Michel Temer (PMDB) divulgou um vídeo nas redes sociais para afirmar que esta semana foi “produtiva” e de “boas novas” para os brasileiros. Em meio às articulações para se defender da denúncia por corrupção passiva na Câmara dos Deputados, o peemedebista afirmou que não está ocupado apenas com as “pedras no caminho”, mas que está fazendo a “tarefa de casa” e “seguindo na luta”.

O peemedebista afirmou que há motivos para otimismo porque “os fundamentos econômicos estão todos melhorando” no Brasil, citando queda na inflação e nos juros, recuperação do emprego, exportações, indústria, comércio e agricultura. “Para mim, o melhor é o retorno da confiança no País. Isso me alegra muito. Voltando a acreditar, o emprego vem na hora”, afirmou. O presidente destacou que os indicadores se juntavam a “vários bons resultados” divulgados na semana passada, como a redução da meta de inflação de 4,5% para 4,25% em 2019 e 4% em 2020.

Temer citou a criação de vagas de emprego formais em maio, destacando que foram abertos mais de 70 mil postos de trabalho para jovens até 29 anos no mês. Ele afirmou que, junto com o resultado positivo da balança comercial no primeiro semestre do ano, é possível projetar a recuperação do emprego no Brasil. “É um prenúncio claro de que logo, logo o aumento do emprego será ainda maior”, declarou.

Além disso, o presidente citou os resultados da venda de veículos novos no primeiro semestre e da produção industrial de maio. A assinatura de um memorando de entendimentos entre a Petrobras e a estatal chinesa CNPC, disse Temer, “é mais um motivo de comemoração”.

A aprovação do regime de urgência para votar a reforma trabalhista no Senado também foi comemorada por Temer. “Um trabalhado avanço”, classificou o peemedebista, sobre o placar de 46 votos a 19 para aprovar a urgência. O governo espera votar o projeto na semana que vem.

Temer disse que o Brasil está avançando e, ao mencionar os resultados, afirmou que é “a resposta aí para todo mundo ver”. Ao final do vídeo, o presidente voltou a dizer que o Brasil não pode parar. “Seguimos na luta. O Brasil já é outro. O Brasil não pode e não vai parar”, declarou.