Temer divulga vídeo nas redes sociais sobre nova legislação trabalhista

O presidente Michel Temer divulgou há pouco, como adiantou a Coluna do Estadão, um vídeo sobre a nova lei trabalhista, que entrou em vigor neste sábado, 11. Na mensagem, o presidente atacou os “pessimistas” e as “falsas informações” sobre as medidas.

“Não sejam enganados, meus amigos e minhas amigas, por falsas informações: todas as novas formas de contratação aqui mencionadas, inclusive a chamada jornada intermitente, exigem carteira assinada, com férias, décimo terceiro salário, INSS, e fundo de garantia proporcionais”, defendeu. Tudo indica que teremos um Natal melhor, com mesa mais farta e mais presentes para a família. É muito bom que seja assim. Os que apostaram no pessimismo não prosperaram: o Brasil se mostrou maior do que todas as dificuldades”, complementou.

No vídeo, o peemedebista procurou direcionar seu recado para jovens e empresários. “Fiquei muito satisfeito em saber que existem pesquisas mostrando que os jovens têm expectativa muito positiva com essa modernização da lei trabalhista. E ouço relatos de empresários que as contratações aumentarão a partir de agora”, disse. “Os jovens estão certos. Perceberam que finalmente conectamos o mundo do trabalho no Brasil ao século 21. Agora, com a jornada parcial, os estudantes terão mais chance de obter uma colocação, com todos os direitos garantidos, sem risco de interromper os estudos”, enfatizou.