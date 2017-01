Temer convidou Macri para visita voltada para agenda do bloco, diz porta-voz

Em telefonema realizado no início da tarde desta quarta-feira, 11, o presidente Michel Temer convidou o presidente da Argentina, Mauricio Macri, para um visita de Estado ao Brasil no próximo dia 7.

“Os presidentes decidiram instruir as equipes a intensificar os esforços com vistas a continuados avanços na pauta bilateral, sempre em busca de resultados concretos em benefícios das sociedades brasileira e argentina”, informou o porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola.

LEIA TAMBÉM: Presidente da Fiesp diz que 'faltou coragem' ao BC para um corte maior da Selic

“Decidiram ainda que a visita do presidente Macri ao Brasil, que se dará na atual presidência da Argentina, no Mercosul, também será voltada para a agenda do bloco regional que ambos estão empenhados em redinamizar e fortalecer”, concluiu.