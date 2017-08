Temer: combate às reformas é político; as pessoas não combatem o conteúdo

O presidente Michel Temer rebateu nesta terça-feira, 8, as críticas que seu governo vem recebendo por estar promovendo as chamadas reformas estruturantes. Durante discurso que fez no período da tarde em evento na sede do Secovi-SP, o presidente classificou de genéricas as criticas que tem recebido porque, de acordo com ele, elas são políticas e não discutem o conteúdo das ações.

“As pessoas não combatem o conteúdo, o mérito. Fazem críticas políticas”, disse, acrescentando que assim aconteceu com o teto gastos públicos, rotulado como “PEC (Proposta de Emenda Constitucional) da morte”. “O que se divulgava com teto dos gastos era que a Saúde e a Educação estavam destruídas. Ao fazermos Orçamento de 2017, nos pautamos pela PEC dos gastos públicos e aumentamos em R$ 10 bilhões o recursos da Saúde e em R$ 10 bilhões os recursos da Educação. Logo passou história de que a PEC iria acabar com Saúde e com a Educação”, desabafou Temer.

O presidente também lembrou o polêmico debate em torno da reforma do ensino médio. De acordo com ele, à época, houve longo debate. “Houve protestos políticos e não de conteúdo. Só críticas genéricas em relação à reformado ensino médio. Hoje, depois de aprovada, é aplaudida pelo setor do ensino”, disse Temer. “Ousamos e conseguimos”, completou.