Temer avisa que está disposto a conquistar apoio para a Previdência

O presidente Michel Temer abriu o gabinete para receber dezenas de parlamentares nesta terça-feira, 21, e já avisou que está disposto a intensificar ainda mais a agenda para ouvir demandas e conquistar apoio para a reforma da Previdência. Em razão do tempo curto e da dificuldade para chegar ao número mínimo de votos necessário para a aprovação da matéria (308), o presidente, segundo interlocutores, disse que trabalhará intensamente e com o “turbo acionado” a fim de reaglutinar a base aliada e garantir que o ano vire com a reforma já aprovada na Câmara.

Nesta quarta, por exemplo, no almoço com governadores e no jantar com parlamentares da base, a ideia do governo é fazer o discurso do convencimento de que a reforma é fundamental para o equilíbrio das contas públicas e para o fim dos privilégios.

A contagem extraoficial alardeada no Planalto aponta que há um universo de cerca de 270 votos a favor da reforma, mas há fontes mais moderadas que contabilizam apenas 240 votos garantidos. O governo sabe que precisa de uma margem de segurança. Justamente por isso, interlocutores ressaltam que a batalha não será fácil e as próximas semanas serão de muitas conversas.