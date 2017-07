Temer assina três medidas provisórias para novo marco da mineração

O presidente Michel Temer vai assinar três medidas provisórias com mudanças no marco regulatório da mineração. A cerimônia de assinatura teve início na tarde desta terça-feira, 25, no Palácio do Planalto.

De acordo com o Ministério de Minas e Energia (MME), os royalties – Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) – vão passar a incidir sobre o faturamento bruto, e não mais sobre o faturamento líquido, como funciona hoje.

Os royalties incidentes sobre o minério de ferro vão ter um teto de 4%, mas terão uma regra diferenciada. A alíquota vai variar conforme a flutuação do preço no mercado internacional.