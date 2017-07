Temer agradece base por aprovação de urgência da trabalhista, diz porta-voz

O porta-voz do presidente Michel Temer, Alexandre Parola, fez pronunciamento nesta terça-feira, 4, no Palácio do Planalto para exaltar o apoio da base na aprovação da urgência da reforma trabalhista no Senado e fez uma mensagem em tom otimista com números que supostamente sustentam a versão do governo de retomada da economia. “O presidente da República congratula-se e agradece a sua base de apoio no Senado Federal pelo importante resultado obtido na tarde de hoje”, afirmou.

Parola destacou que o placar de 46 votos favoráveis e 19 contrários à tramitação em regime de urgência é uma “expressiva margem”. “Cerca de 70% dos votos dados. É mais um sinal do comprometimento da base de apoio ao governo com as medidas que estão modernizando o Brasil e nossa economia”, disse.

Sem citar a crise política e jurídica vivida pelo presidente, Parola disse que “os resultados concretos” das medidas tomadas por Temer “já se fazem sentir no cotidiano das pessoas e nos números da economia brasileira” e citou indicadores recentes, como um superávit em junho de mais de US$ 7 bilhões. “O Brasil teve em junho o melhor resultado para o mês da série histórica, ou seja, desde 1989”, afirmou, acrescentando que as exportações cresceram quase 24% em comparação com junho do ano passado.